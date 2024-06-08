Для чого створено журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та чи потрібно їх вести: роз’яснення

Ці матеріали використовуються у судах для вирішення спірних питань між роботодавцем та працівником.

У Держпраці нагадують, для чого створено журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та чи потрібно їх вести

Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці створені задля усунення маніпуляцій щодо проведення чи не проведення інструктажів з охорони праці роботодавцем, та проходження чи не проходження інструктажів з охорони праці працівником. Ці матеріали використовуються у судах для вирішення спірних питань між роботодавцем та працівником.

Це є по суті запобіжник між двома сторонами.

Тож, чи повинні їх вести роботодавці, то є суто власне їх справа але законодавство регламентує таку дію, за невиконання якої передбачена адміністративна відповідальність.

Раніше ми писали, коли проводиться позаплановий інструктаж на робочому місці.

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