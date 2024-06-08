Відключення світла 8 червня почнуться на 2 години пізніше, ніж планувалося, — ДТЕК

Ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графіки відключень з 18:00.

В Україні стабілізаційні відключення світла згідно графіків розпочнуться з 18:00 замість 16:00. Про це повідомляє ДТЕК.

Як зазначається, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графіки відключень на дві години пізніше — з 18:00 і до 24:00.



Нагадаємо, що 8 червня з ремонту вийшов додатковий блок атомної електростанції, що має покращити ситуацію в енергосистемі.

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