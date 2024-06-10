Взрыв гранаты возле многоэтажки в Киеве: полиция сообщила мотив злоумышленника

Из-за конфликта с родственником мужчина бросил гранату в сторону дома, где он проживает.

Как известно, 9 июня мужчина бросил гранату в сторону многоэтажки в Шевченковском районе Киева. Причиной стал конфликт между братьями, сообщает пресс-служба полиции.

Оказалось, что злоумышленник бросал гранату в дом родного брата.

«Предварительно мотивом совершения преступления является конфликт между нарушителем и его родным братом из-за раздела квартиры», — рассказали в полиции.

Мужчину задержали, теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что из-за взрыва гранаты в Киеве 36-летняя женщина получила ранение руки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.