Вибух гранати біля багатоповерхівки у Києві: поліція повідомила мотив зловмисника

Через конфлікт з родичем чоловік кинув гранату у бік будинку, де той проживає.

Фото: поліція

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Як відомо, 9 червня чоловік кинув гранату в бік багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва. Причиною став конфлікт між братами, повідомляє пресслужба поліції.

Виявилось, що зловмисник кидав гранату в оселю рідного брата.

«Попередньо, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його рідним братом через розподіл квартири», — розповіли у поліції.

Чоловіка затримали, тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що через вибух гранати у Києві 36-річна жінка отримала поранення руки.

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