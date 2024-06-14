«Любовный треугольник» решился не по плану: мужчина дал подкуп СБУ, чтобы избавиться от конкурента, за что может сесть на 8 лет

Злоумышленник из Измаила требовал от СБУ за 3000 долларов выдворить конкурента-африканца из Украины.

Источник фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области 51-летний житель Измаила обратился к оперуполномоченному и начальнику одного из отделов контрразведки Службы безопасности Украины с предложением за 3000 долларов проверить законность пребывания иностранца на территории Украины и его дальнейшую депортацию. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Согласно материалам дела, злоумышленник требовал, чтобы служащие предоставили ему фото иностранца на пограничном пункте и документы, подтверждающие его запрет на въезд в страну на длительный срок. Его цель заключалась в том, чтобы избавиться от конкурента в «любовном треугольнике».

Работники Службы безопасности Украины вместе с полицией оперативно взяли злоумышленника «на горячем», когда он передал представителям спецслужбы указанную сумму денег и получил соответствующие «доказательства» о проведении вымогательской проверки.

По данным старшего следователя ГУНП в Одесской области, злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за совершение в его интересах любого действия с использованием его служебного положения. Это преступление предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Следствие продолжает расследование.

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