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«Любовний трикутник» вирішився не за планом: чоловік дав підкуп СБУ, щоб позбутися конкурента, за що може сісти на 8 років

18:20, 14 червня 2024
Зловмисник з Ізмаїла вимагав від СБУ за 3000 доларів видворити конкурента- африканця з України.
«Любовний трикутник» вирішився не за планом: чоловік дав підкуп СБУ, щоб позбутися конкурента, за що може сісти на 8 років
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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В Одеській області 51-річний мешканець Ізмаїла звернувся до оперуповноваженого та начальника одного з відділів контррозвідки Служби безпеки України з пропозицією за 3000 доларів перевірити законність перебування іноземця на території України та його подальшу депортацію. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Згідно з матеріалами справи, зловмисник вимагав, щоб службовці надали йому фото іноземця на прикордонному пункті і документи, що підтверджують його заборону на в’їзд до країни на тривалий термін. Його мета полягала в тому, щоб позбутися конкурента у «любовному трикутнику».

Працівники Служби безпеки України разом з поліцією оперативно взяли зловмисника «на гарячому», коли він передав представникам спецслужби зазначену суму грошей та отримав відповідні «докази» про проведення вимаганої перевірки.

За даними старшого слідчого ГУНП в Одеській області, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – у наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення в її інтересах будь-якої дії з використанням її службового становища. Цей злочин передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство продовжує розслідування.

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