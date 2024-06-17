17 июня: какой сегодня праздник и главные события

17 июня отмечают Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

В понедельник , 17 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

17 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день каратэ. Событие посвящено тому, что этот вид спорта был включен в Олимпийские игры в Токио 2020. День был основан в 2017 году, ведь в 2016 году было объявлено, что каратэ, вместе с пятью другими видами спорта, собираются включить в олимпийскую программу.

Также 17 июня Всемирный день теселяции. Событие посвящено особому искусству мозаики (узоры из геометрических фигур). Теселяцию можно найти даже в природе или архитектуре. Она использовалась человечеством на протяжении тысячелетий по всему миру. Главная цель этого дня заключается в повышении осведомленности о мозаике, поощрении людей к исследованию теселяции.

А еще 17 июня Всемирный день мусорщика. Хотя некоторым может показаться, что этот профессиональный праздник неважен, поскольку эта профессия мало ценится в мире, однако важно привлекать внимание общественности к усилиям мужчин и женщин, поддерживающих в чистоте наши города и села. Обращение с отходами выходит далеко за пределы обычной уборки мусора. А инициатором создания такого праздника стал Джон Д.Арвуд, являющийся владельцем специализированной компании по переработке отходов, которую он основал в 1997 году.

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Важно экологическое событие, созданное по инициативе ООН 1995 года. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день 1994 года была принята Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием. Из-за опустынивания и деградации земель формируются не только экологические, но и социально-экономические проблемы. Ведь из-за непригодных для эксплуатации почв люди вынуждены мигрировать.

Также 17 июня Всемирный день крокодила. Еще одно важное экологическое событие, которое было создано, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме исчезновения этих животных из-за усиления урбанизации, рыбалки и незаконной охоты. Роль крокодилов в поддержании экологического баланса очень важна, поэтому нужно повышать осведомленность людей о защите этих животных.

Какой сегодня церковный праздник

17 июня в церковном календаре – день памяти святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Они происходили из знатной персидской семьи и были братьями и сыновьями знатного персидского вельможи. Мать их была христианкой, и они были воспитаны в христианской вере. В 362 году братья были отправлены к римскому императору Юлиану Отступнику (361-363) с мирной миссией от персидского царя Шапура II. Однако император, узнав, что они христиане, велел им принести жертву языческим богам. Когда святые Мануил, Савел и Исмаил отказались, их подвергли жестоким пыткам и в конце концов казнили, отрубив головы.

Календарь важных событий за 17 июня:

1462 год — грецкий хозяин Влад III Дракул предпринимает неудачную попытку убить османского султана Мехмеда II, после чего был вынужден отступать из Валахии;

1621 год — на совещании в Сухой Диброве под Белой Церковью Петр Сагайдачный предлагает гетману Якову Бородавцы объединить их казацкие войска и выступить на помощь речпосполитскому войску против османского под Хотин;

1709 год — вблизи села Нижние Мельницы, неподалеку от Полтавской крепости, в битве с московским отрядом, ранен в ногу шведский король Карл XII;

1885 год – в нью-йоркскую гавань прибывает Статуя Свободы – подарок французского народа Соединенным Штатам Америки;

1917 год — в Киеве открывается II Всеукраинский военный съезд (длился до 23 июня), во время которого была провозглашена автономия Украины (4 июня по Юлианскому календарю);

1944 год — обретя независимость от Дании, Исландия провозглашает себя республикой;

1950 год – чикагский врач Ричард Лоулер за 45 минут осуществляет первую операцию по пересадке почки человеку;

1953 год – в Восточной Германии начинается восстание против сталинского режима, которое было жестоко подавлено с применением танков;

2008 год – организация Mozilla Foundation устраивает так называемый Download Day 2008 (День Загрузки 2008) с целью установить новый рекорд Гиннесса для программы, загруженной наибольшее количество раз через Сеть в течение одних суток, в роли такой программы выступал веб-браузер Mozilla Firefox 3;

2022 год — Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

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