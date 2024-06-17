С 80 до 78 сократилось число стран, подписавших коммюнике Глобального саммита мира.

Как известно, Офис Президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии. Документ подписали 80 стран и четыре международных организации.

Позже из списка стран исчезли Ирак и Иордания. Об этом свидетельствует список подписантов, обнародованный министерством иностранных дел Швейцарии.

В целом среди стран, не подписавших декларацию, кроме Ирака и Иордании, - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия, Армения и Объединенные Арабские Эмираты.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходил в Брюргенштоке, основной стратегией является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала условие привлечения рф к мирному процессу. А в Белом доме заявили, что видение «мира» путина противоречит уставу ООН и здравому смыслу.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они хотят мира и хотят закончить войну. Президент также отметил, что рф может начать переговоры с Украиной хоть завтра, если выйдет из наших территорий, показав уважение к Уставу ООН.

Ранее Зеленский рассказал, когда откроется путь к проведению второго Саммита мира, а значит и к завершению войны.

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