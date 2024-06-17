З 80 до 78 скоротилося число країн, які підписали комюніке Глобального саміту миру.

Як відомо, Офіс Президента України опублікував Спільне комюніке про основи миру за підсумками Саміту миру у Швейцарії. Документ підписали 80 країн та чотири міжнародні організації.

Згодом зі списку країн зникли Ірак та Йорданія. Про це свідчить список підписантів, оприлюднений міністерством закордонних справ Швейцарії.

Загалом серед країн, які не підписали декларацію, крім Іраку та Йорданії, - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія, Вірменія та Об'єднані Арабські Емірати.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходив у Брюрґенштоці, основною стратегією є Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову залучення рф до мирного процесу. А у Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду.

Також Володимир Зеленський наголосив, що, присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони хочуть миру та хочуть закінчити війну. Президент також зазначив, що рф може розпочати перемовини з Україною хоч завтра, якщо вийде з наших територій, показавши повагу до Статуту ООН.

Раніше Зеленський розповів, коли відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже і до завершення війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.