НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність: Столтенберг назвав причину

У Альянсі також обговорюють розгортання більшої кількості ядерної зброї.

Фото: krymr.com

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу, що зростає з боку рф та Китаю. Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph.

Він зазначив, що наразі між членами НАТО проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ та приведення їх у бойову готовність. Столтенберг закликав використати прозорість як фактор стримування.

«Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки – на зберіганні, але ми повинні консультуватися щодо цих питань. Це саме те, що ми робимо», – сказав він.

Столтенберг наголосив, що ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати Альянс, тому що «світ, в якому рф, Китай та КНДР мають ядерну зброю, а НАТО не має, є більш небезпечним».

Також він додав, що США та європейські союзники наразі модернізують ядерні сили стримування перед обличчям зростаючої загрози з боку рф.

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