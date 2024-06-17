Практика судів
  1. У світі

НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність: Столтенберг назвав причину

09:13, 17 червня 2024
У Альянсі також обговорюють розгортання більшої кількості ядерної зброї.
НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність: Столтенберг назвав причину
Фото: krymr.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу, що зростає з боку рф та Китаю. Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph.

Він зазначив, що наразі між членами НАТО проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ та приведення їх у бойову готовність. Столтенберг закликав використати прозорість як фактор стримування.

«Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки – на зберіганні, але ми повинні консультуватися щодо цих питань. Це саме те, що ми робимо», – сказав він.

Столтенберг наголосив, що ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати Альянс, тому що «світ, в якому рф, Китай та КНДР мають ядерну зброю, а НАТО не має, є більш небезпечним».

Також він додав, що США та європейські союзники наразі модернізують ядерні сили стримування перед обличчям зростаючої загрози з боку рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може Кабмін цифровізувати процес сплати штрафів за порушення військового обліку – не виключено

Уряд уточнив, що портал Дія виконуватиме завдання шляхом інтеграції інформаційних систем та програмного забезпечення державних банків і банків, у статутному капіталі яких не менш як 75% держави, зі сплати штрафів за адміністративні правопорушення.

У Антикорупційному суді розповіли, за яких умов конкурс на посади суддів ВАКС стане безглуздим

Для нових суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС наразі немає вільних приміщень.

Верховний Суд висловився стосовно підстав та умов звернення з позовом суб’єкта владних повноважень до суб’єкта приватного права в адміністративному судочинстві

Виняткові підстави та критерії звернення з позовом суб’єкта владних повноважень до суб’єкта приватного права в адміністративному судочинстві – позиція Верховного Суду.

Досудове розслідування звелося лише до хаотичних обшуків, вилучення майна і грошових коштів – Верховний Суд залишив в силі вирок прокурору

Згідно з висновком службового розслідування замість вжиття відповідних заходів до притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, збирання належних і допустимих доказів, досудове розслідування звелося лише до хаотичних обшуків, вилучення майна і грошових коштів.

У ВККС розповіли, чому Комісії необхідна фінансова незалежність від ДСА та ВРП

ВККС зможе швидше розпоряджатися бюджетними коштами, а у відносинах з Радою правосуддя можуть виникнути проблеми.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду