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НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в боевую готовность: Столтенберг назвал причину

09:13, 17 июня 2024
В Альянсе также обсуждают развертывание большего количества ядерного оружия.
НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в боевую готовность: Столтенберг назвал причину
Фото: krymr.com
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны рф и Китая. Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

Он отметил, что в настоящее время между членами НАТО проводятся консультации по выводу ракет из хранилищ и приведению их в боевую готовность. Столтенберг призвал использовать прозрачность как сдерживающий фактор.

«Я не буду вдаваться в оперативные детали по поводу того, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевом составе, а сколько – на хранении, но мы должны консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО, чтобы подготовить Альянс, потому что «мир, в котором рф, Китай и КНДР имеют ядерное оружие, а НАТО не имеет, опаснее».

Также он добавил, что США и европейские союзники модернизируют ядерные силы сдерживания перед лицом растущей угрозы со стороны россии.

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