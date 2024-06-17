В Киеве мужчина посреди улицы разбил легковушку, фото

Правоохранители задержали злоумышленника.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который разбил автомобиль. Событие произошло на днях на улице Николая Закревского. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Там отмечают, что на линию 112 позвонил по телефону обеспокоенный водитель, который сообщил, что его транспортное средство повредил неизвестный гражданин.

Позже инспекторы задержали предполагаемого злоумышленника.

«Мужчина травмировал руки, поэтому мы оказали ему необходимую помощь и передали медикам», - заявили в полиции.

Последующим выяснением обстоятельств этого события будет заниматься следствие.

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