У Києві чоловік посеред вулиці розтрощив легковик, фото

Правоохоронці затримали зловмисника.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який розтрощив автівку. Подія сталася днями на вулиці Миколи Закревського. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Там зазначають, що на лінію 112 зателефонував стурбований водій, який повідомив, що його транспортний засіб пошкодив невідомий громадянин.

Згодом інспектори затримали ймовірного зловмисника.

«Чоловік травмував руки, тож ми надали йому необхідну допомогу та передали медикам», - заявили у поліції.

Подальшим з'ясуванням обставин цієї події займатиметься слідство.

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