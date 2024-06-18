Хто з українців насолоджуватиметься спекою до +31 градусу, а хто потрапить під дощ: прогноз

Вівторок дасть потішитися українцям сонцем, проте в 4 регіонах доведеться мокнути.

У вівторок, 18 червня, в Україні прогнозується підвищення температури до +31 градусу, хоча в окремих областях очікуються дощі з грозами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

«Вівторок дасть передихнути від дощів. Тобто, більше в Україні буде сухої погоди, бо антициклон Ziggi постарається. Проте хвости атмосферних фронтів зумовлять завтра періодично дощ та грозу на Сумщині, Харківщині, Волині, Рівненщині», — зазначила Діденко.

За прогнозами синоптика, у вечірні години 18 червня дощі та грози можливі також у Чернігівській, Житомирській та Київській областях.

«І все ж завтра в Україні буде багато сонця і скоріше без опадів, аніж серйозні дощі. Температура повітря починає надолужувати літні можливості», — додала вона.

На вівторок прогнозується температура повітря від +26 до +31 градусу, а в Сумській, Харківській та Чернігівській областях від +23 до +26 градусів.

У Києві очікується переважно суха погода, хоча ввечері можливий дощ з грозою. Денна температура підніметься до +27 градусів.

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