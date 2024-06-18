Практика судів
  1. В Україні

Хто з українців насолоджуватиметься спекою до +31 градусу, а хто потрапить під дощ: прогноз

10:35, 18 червня 2024
Вівторок дасть потішитися українцям сонцем, проте в 4 регіонах доведеться мокнути.
Хто з українців насолоджуватиметься спекою до +31 градусу, а хто потрапить під дощ: прогноз
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 18 червня, в Україні прогнозується підвищення температури до +31 градусу, хоча в окремих областях очікуються дощі з грозами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

«Вівторок дасть передихнути від дощів. Тобто, більше в Україні буде сухої погоди, бо антициклон Ziggi постарається. Проте хвости атмосферних фронтів зумовлять завтра періодично дощ та грозу на Сумщині, Харківщині, Волині, Рівненщині», — зазначила Діденко.

За прогнозами синоптика, у вечірні години 18 червня дощі та грози можливі також у Чернігівській, Житомирській та Київській областях.

«І все ж завтра в Україні буде багато сонця і скоріше без опадів, аніж серйозні дощі. Температура повітря починає надолужувати літні можливості», — додала вона.

На вівторок прогнозується температура повітря від +26 до +31 градусу, а в Сумській, Харківській та Чернігівській областях від +23 до +26 градусів.

У Києві очікується переважно суха погода, хоча ввечері можливий дощ з грозою. Денна температура підніметься до +27 градусів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення віднесуть до малозначних

Верховна Рада ухвалить закон, яким по-новому визначить, які справи слід віднести до малозначних – зокрема це справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення.

Верховна Рада ухвалить закон, яким по-новому визначить, які справи слід віднести до малозначних

Стали відомі нові граничні суми для визначення малозначних справ у ЦПК та справ незначної складності у КАСУ – законопроект готується до прийняття в цілому.

Верховний Суд: навіть, якщо військовослужбовець служить з 2015 року, і від невиконання наказу не настало небезпечних наслідків, його не можна звільнити від реального покарання, бо це створить в інших впевненість у безкарності

Адвокат військовослужбовця, який служив з 2015 року, стверджував, що покарання не може застосуватися як показовий захід примусу для інших осіб, але Верховний Суд залишив в силі 5 років позбавлення волі, бо покарання має бути реальним, щоб носити превентивний характер для інших.

Комітет звернувся до спікера щодо потреби вилучити з вже прийнятого закону норму про участь в адмінпроцесі свідків та експертів з телефону чи планшету

Виявилося, що при прийнятті закону про внесення змін до КАСУ було допущено помилку.

Всеволода Князєва запропоновано звільнити з посади судді – рішення дисциплінарної палати ВРП

У провину колишньому голові Верховного Суду поставили «квартирне питання».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області