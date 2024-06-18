Кто из украинцев будет наслаждаться жарой до +31 градуса, а кто попадет под дождь: прогноз

Вторник даст порадоваться украинцам солнцем, однако в 4 регионах придется мокнуть.

Во вторник, 18 июня, в Украине прогнозируется повышение температуры до +31 градуса, хотя в отдельных областях ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

«Вторник даст передохнуть от дождей. То есть, больше в Украине будет сухой погоды, потому что антициклон Ziggi постарается. Однако хвосты атмосферных фронтов обусловят завтра периодически дождь и грозу на Сумщине, Харьковщине, Волыни, Ровенщине», - отметила Диденко.

По прогнозам синоптика, в вечерние часы 18 июня дожди и грозы возможны также в Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

«И все же завтра в Украине будет много солнца и скорее без осадков, чем серьезные дожди. Температура воздуха начинает наверстывать летние возможности», - добавила она.

На вторник прогнозируется температура воздуха от +26 до +31 градуса, а в Сумской, Харьковской и Черниговской областях от +23 до +26 градусов.

В Киеве ожидается преимущественно сухая погода, хотя вечером возможен дождь с грозой. Дневная температура поднимется до +27 градусов.

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