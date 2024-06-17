В Харькове разоблачили предпринимателя, который производил фальшивые документы для уклонения от мобилизации

Мужчина производил фальшивые документы соответствующего районного военного комиссариата о непригодности к военной службе с отметкой об исключении из военного учета.

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 42-летнему мужчине в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период путем подделки документов.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, предприниматель, имевший в аренде в Харькове интернет-кафе, решил организовать схему «теневого заработка».

С марта 2024 года мужчина производил фальшивые документы соответствующего районного военного комиссариата о непригодности к военной службе с отметкой об исключении из военного учета во временном удостоверении военнообязанного.

Отмечается, что в случае остановки на улице представителями ТЦК и СП клиенты предъявляли им фейковые документы и избегали получения повесток. За «услугу» харьковчанин объявлял сумму в 900 долларов США.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.