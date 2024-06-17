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рф будет пытаться «охотиться» на переданные Украине истребители F-16, — Воздушные силы

16:57, 17 июня 2024
В Воздушных силах рассказали, что делают для обеспечения работы самолетов F-16 и их размещения в Украине.
рф будет пытаться «охотиться» на переданные Украине истребители F-16, — Воздушные силы
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Россияне будут пытаться «охотиться» на переданные Украине истребители F-16. Об этом отметил спикер Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

«Мы понимаем, что враг будет охотиться за этими самолетами. Но о том, что ему удастся что-то очень сильно сорвать, говорить не приходится, поскольку мы видим, что он активно пытается атаковать наши аэродромы. Украинская авиация продолжает выполнять задачи довольно успешно. Поэтому, конечно, все меры будут приняты для того, чтобы обезопасить самолеты (F-16 - ред.) и обеспечить их эффективное выполнение задач в нашем воздушном пространстве», - сказал Евлаш.

Спикер Воздушных сил ВСУ напомнил, что подготовка пилотов предполагает три этапа: наземный, обучение на легкомоторных самолетах и ​​собственно на F-16. Кроме того, одновременно готовят специалистов по обслуживанию истребителей.

«Любой самолет – это серьезные нагрузки на логистику и специалистов, которые будут обслуживать и обеспечивать любой самолет, любой тип системы, которая будет работать с достаточно высокоточными технологическими деталями, и конечно, от этого будет зависеть жизнь и здоровье. я пилотов. Поэтому этот процесс не менее важен, чем подготовка самих лётчиков, и он продолжается», — сказал Евлаш.

Ранее мы писали, что Дания в скором времени передаст Украине истребители F-16.

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