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Как корректировать декларации по транспортному налогу: объяснение от ГНС

20:48, 18 июня 2024
Юридические лица могут самостоятельно исчислять и подавать декларации по транспортному налогу.
Как корректировать декларации по транспортному налогу: объяснение от ГНС
Источник фото: sumy.tax.gov.ua
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Главное управление Государственной налоговой службы в Запорожской области напоминает, что юридические лица, являющиеся плательщиками транспортного налога, должны самостоятельно исчислять сумму налога на 1 января отчетного года. Не позднее 20 февраля этого же года они обязаны подать в контролирующий орган по месту регистрации объекта налогообложения декларацию, утвержденную приказом Министерства финансов Украины.

Форма декларации по транспортному налогу утверждена приказом Министерства финансов Украины от 10 апреля 2015 года № 415, с учетом изменений, внесенных приказом от 30 ноября 2022 года № 401.

Исправление ошибок в декларации

В случае самостоятельного выявления ошибок в течение года после предельного срока представления декларации или за прошлые годы, необходимо заполнить следующие поля:

  • В заглавной части декларации в поле 03 «Уточнююча» проставляется отметка «Х». В строке «Реєстраційний номер декларації в контролюючому органі, яка уточнюється» указывается номер декларации, которая уточняется.
  • В графе «з урахуванням уточнень з» указывается номер месяца отчетного года перед месяцем продажи транспортного средства или перехода права собственности на транспортное средство.
  • В табличной части декларации в строке 1 указывается исправленная информация, а в строке 2 - начисленная сумма налога по всем транспортным средствам.

С 1 августа 2023 года вступили в силу изменения, внесенные Законом Украины от 30 июня 2023 года № 3219-ІХ, в пункт 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины (НКУ). Согласно новому подпункту 69.38, на период действия военного положения, налогоплательщики, которые самостоятельно исправили ошибки, которые привели к занижению налогового обязательства, освобождаются от начисления и уплаты штрафных санкций и пени.

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