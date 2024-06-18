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Як коригувати декларації з транспортного податку: пояснення від ДПС

20:48, 18 червня 2024
Юридичні особи можуть самостійно обчислювати та подавати декларації з транспортного податку.
Як коригувати декларації з транспортного податку: пояснення від ДПС
Джерело фото: sumy.tax.gov.ua
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Головне управління Державної податкової служби у Запорізькій області нагадує, що юридичні особи, які є платниками транспортного податку, повинні самостійно обчислювати суму податку на 1 січня звітного року. Не пізніше 20 лютого цього ж року вони зобов'язані подати до контролюючого органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію, затверджену наказом Міністерства фінансів України.

Форма декларації з транспортного податку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року № 415, з урахуванням змін, внесених наказом від 30 листопада 2022 року № 401.

Виправлення помилок у декларації

У разі самостійного виявлення помилок протягом року після граничного терміну подання декларації або за минулі роки, необхідно заповнити такі поля:

  • У заголовній частині декларації в полі 03 «Уточнююча» проставляється відмітка «Х». У рядку «Реєстраційний номер декларації в контролюючому органі, яка уточнюється» зазначається номер декларації, що уточнюється.
  • У графі «з урахуванням уточнень з» вказується номер місяця звітного року перед місяцем продажу транспортного засобу або переходу права власності на транспортний засіб.
  • У табличній частині декларації у рядку 1 зазначається виправлена інформація, а у рядку 2 — нарахована сума податку за всіма транспортними засобами.

З 1 серпня 2023 року набули чинності зміни, внесені Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ, до пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ). Відповідно до нового підпункту 69.38, на період дії воєнного стану, платники податків, які самостійно виправили помилки, що призвели до заниження податкового зобов'язання, звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій та пені.

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