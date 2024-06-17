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рф намагатиметься «полювати» на передані Україні винищувачі F-16, — Повітряні сили

16:57, 17 червня 2024
У Повітряних силах розповіли, що роблять для забезпечення роботи літаків F-16 та їх розміщення в Україні.
рф намагатиметься «полювати» на передані Україні винищувачі F-16, — Повітряні сили
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Росіяни намагатимуться «полювати» на передані Україні винищувачі F-16. Про це зазначив речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Ми розуміємо, що ворог буде полювати на ці літаки. Але щодо того, що йому вдасться щось дуже сильно зірвати, говорити не доводиться, оскільки ми зараз бачимо, що він активно намагається атакувати наші аеродроми. Натомість українська авіація продовжує виконувати завдання досить успішно. Тому, звичайно, всі заходи будуть вжиті для того, щоб убезпечити літаки (F-16 — ред.) й забезпечити їхнє ефективне виконання завдань у нашому повітряному просторі", — сказав Євлаш.

Речник Повітряних сил ЗСУ нагадав, що підготовка пілотів передбачає три етапи: наземний, навчання на легкомоторних літаках і власне на F-16. Крім того, одночасно готують фахівців для обслуговування винищувачів.

«Будь-який літак – це серйозні навантаження на логістику та на спеціалістів, які будуть обслуговувати та забезпечувати будь-який літак, будь-який тип системи, яка буде працювати із досить високоточними технологічними деталями, і звичайно, від цього залежатиме життя та здоров’я пілотів. Тому цей процес не менш важливий, ніж підготовка самих льотчиків, і він продовжується», — сказав Євлаш.

Раніше ми писали, що Данія незабаром передасть Україні винищувачі F-16.

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