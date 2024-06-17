У Харкові викрили підприємця, який виготовляв фальшиві документи для ухилення від мобілізації

Чоловік виготовляв фальшиві документи відповідного районного військового комісаріату про непридатність до військової служби з відміткою про виключення з військового обліку.

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 42-річному чоловіку у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, шляхом підроблення документів.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, підприємець, який мав у оренді у Харкові інтернет-кафе, вирішив організувати схему «тіньового заробітку».

З березня 2024 року чоловік виготовляв фальшиві документи відповідного районного військового комісаріату про непридатність до військової служби з відміткою про виключення з військового обліку у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

Зазначається, що у випадку зупинки на вулиці представниками ТЦК та СП «клієнти» пред’являли їм фейкові документи і уникали отримання повісток. За «послугу» харків’янин оголошував суму в розмірі 900 доларів США.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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