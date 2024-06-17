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В Одессе 18-летний парень ограбил женщину для того, чтобы избежать мобилизации

18:09, 17 июня 2024
Молодой человек объяснил: имущество ему не было нужно, он рассчитывал на то, что с судимостью за уголовное правонарушение в будущем избежит мобилизации.
В Одессе 18-летний парень ограбил женщину для того, чтобы избежать мобилизации
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В Одессе 18-летний парень ограбил женщину на 13 тысяч гривен во избежание мобилизации. Ему грозит до 10-ти лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошел в Приморском районе города по улице Леонтовича.

Указано, что парень заметил женщину с кошельком в руках, которая вышла из магазина, и последовал за ней. Дождавшись удобного момента, злоумышленник вырвал из рук женщины имущество и побежал в сторону Канатной улицы. А там сел на общественный транспорт и поехал домой в Пересыпский район. Нанесенный гражданке имущественный ущерб составил почти 13 тысяч гривен.

45-летняя потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и разыскали его. Им оказался 18-летний горожанин.

Фигурант не отрицал своей причастности к содеянному и признался, что кошелек вместе с деньгами, документами, наушниками и находившимся в нем мобильным телефоном он выбросил.

Молодой человек объяснил: имущество ему не было нужно, он рассчитывал на то, что с судимостью за уголовное правонарушение в будущем избежит мобилизации.

«Мы собрали достаточное количество доказательств и под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, а именно в открытом похищении чужого имущества, то есть грабеже, совершенном в условиях военного положения. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. По нашему ходатайству суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Местонахождение похищенного имущества мы будем устанавливать в ходе следствия», - сообщила следователь территориального подразделения полиции Ольга Лаврищук.

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