В Одесі 18-річний хлопець пограбував жінку для того, щоб уникнути мобілізації

Молодик пояснив: майно йому не було потрібне, він розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації.

В Одесі 18-річний хлопець пограбував жінку на 13 тисяч гривень, щоб уникнути мобілізації. Йому загрожує до 10-ти років за ґратами. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Інцидент стався у Приморському районі міста на вулиці Леонтовича.

Вказано, що хлопець помітив жінку з гаманцем у руках, яка вийшла з магазину, і пішов за нею. Дочекавшись слушного моменту, зловмисник вирвав з рук жінки майно та побіг у бік вулиці Канатної. А вже там сів на громадський транспорт і поїхав додому у Пересипський район. Завданий громадянці майновий збиток склав майже 13 тисяч гривень.

45-річна потерпіла звернулася по допомогу до правоохоронців. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та розшукали його. Ним виявився 18-річний містянин.

Фігурант не заперечував своєї причетності до скоєного та зізнався, що гаманець разом із грошима, документами, навушниками та мобільним телефоном, які в ньому знаходилися, він викинув.

Молодик пояснив: майно йому не було потрібне, він розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації.

«Ми зібрали достатню кількість доказів і під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, а саме у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Місцезнаходження викраденого майна ми будемо встановлювати в ході слідства», - повідомила слідча територіального підрозділу поліції Ольга Лаврищук.

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