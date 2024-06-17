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У Києві викрили посадовців, які «заробили» понад 1,4 млн грн на ремонті будівель

20:13, 17 червня 2024
Посадовців комунального підприємства та підрядної організації у Києві підозрюють у збитках на понад 1,4 млн гривень при капремонті будівель.
У Києві викрили посадовців, які «заробили» понад 1,4 млн грн на ремонті будівель
Джерело фото: Поліція Києва
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У Києві посадовців комунального підприємства та підрядної організації підозрюють у завданні збитків на суму понад 1,4 мільйона гривень під час капітального ремонту будівель. Серед підозрюваних — заступник директора та інженер-проєктувальник комунального підприємства, а також засновник, директор та бухгалтер підрядної комерційної структури. Про це повідомила поліція Києва.

Згідно з офіційною інформацією, зловмисники внесли недостовірні дані щодо обсягів та вартості виконаних робіт до офіційних документів, що призвело до значних збитків для бюджету.

Посадові особи комунального підприємства та підрядної організації уклали договори на проведення робіт за бюджетні кошти, а комерційна структура виграла кілька тендерів з загальним кошторисом у 20 мільйонів гривень. Підрядна організація виконала капітальний ремонт будівель у Солом'янському районі Києва. Проте, щоб привласнити бюджетні кошти, до офіційних документів були внесені фальшиві дані щодо вартості матеріалів та обсягів виконаних робіт. Так, на підставі актів приймання виконаних робіт виконавцю були перераховані гроші зі столичного бюджету. Висновками судово-товарознавчої та судово-економічної експертиз встановлено невідповідність вартості матеріалів та виконаних робіт на суму близько 1,4 млн гривень.

Під час розслідування встановлено, що до злочинної схеми причетні заступник керівника та інженер-проєктувальник комунального підприємства, а також засновник, директор та бухгалтер підрядної організації.

На основі зібраних доказів п’ятьом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів, а також проводяться заходи з відшкодування завданих збитків.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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