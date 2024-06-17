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В Киеве разоблачили чиновников, которые «заработали» более 1,4 млн грн на ремонте зданий

20:13, 17 июня 2024
Должностных лиц коммунального предприятия и подрядной организации в Киеве подозревают в убытках на более 1,4 млн гривен при капремонте зданий.
В Киеве разоблачили чиновников, которые «заработали» более 1,4 млн грн на ремонте зданий
Источник фото: Полиция Киева
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В Киеве должностных лиц коммунального предприятия и подрядной организации подозревают в нанесении ущерба на сумму более 1,4 миллиона гривен во время капитального ремонта зданий. Среди подозреваемых - заместитель директора и инженер-проектировщик коммунального предприятия, а также учредитель, директор и бухгалтер подрядной коммерческой структуры. Об этом сообщила полиция Киева.

Согласно официальной информации, злоумышленники внесли недостоверные данные об объемах и стоимости выполненных работ в официальные документы, что привело к значительным убыткам для бюджета.

Должностные лица коммунального предприятия и подрядной организации заключили договоры на проведение работ за бюджетные средства, а коммерческая структура выиграла несколько тендеров с общей сметой в 20 миллионов гривен. Подрядная организация выполнила капитальный ремонт зданий в Соломенском районе Киева. Однако, чтобы присвоить бюджетные средства, в официальные документы были внесены фальшивые данные о стоимости материалов и объемов выполненных работ. Так, на основании актов приемки выполненных работ исполнителю были перечислены деньги из столичного бюджета. Выводами судебно-товароведческой и судебно-экономической экспертиз установлено несоответствие стоимости материалов и выполненных работ на сумму около 1,4 млн гривен.

В ходе расследования установлено, что к преступной схеме причастны заместитель руководителя и инженер-проектировщик коммунального предприятия, а также учредитель, директор и бухгалтер подрядной организации.

На основе собранных доказательств пятерым фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Решается вопрос об избрании меры пресечения, а также проводятся мероприятия по возмещению нанесенного ущерба.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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