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Декларирование иностранных доходов граждан: налоговая напомнила главные аспекты

21:05, 22 июня 2024
Сумма налога с иностранного дохода плательщика налога – резидента, уплаченного за пределами Украины, не может превышать сумму налога, рассчитанную на базе общего годового налогооблагаемого дохода такого плательщика налога в соответствии с законодательством Украины.
Декларирование иностранных доходов граждан: налоговая напомнила главные аспекты
Фото: zt.tax.gov.ua
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Государственная налоговая служба Киевской области напомнила нюансы декларирования иностранных доходов граждан.

Так, согласно п.п. 170.11 ст. 170 разд. IV Налогового кодекса, в случае если источник выплат любых налогооблагаемых доходов является иностранным, сумма такого дохода включается в общий годовой налогооблагаемый доход плательщика налога - получателя, который обязан подать годовую налоговую декларацию, и облагается налогом по ставке, определенной в п. 167.1 ст. 167 НКУ (18%). Если согласно нормам международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, налогоплательщик может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов, уплаченных за границей, он определяет сумму такого уменьшения по указанным основаниям в годовой налоговой декларации.

При отсутствии у налогоплательщика подтверждающих документов о сумме полученного им дохода из иностранных источников и суммы уплаченного им налога в иностранной юрисдикции, оформленных в соответствии со ст. 13 НКУ, такой плательщик обязан подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока подачи налоговой декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным. В случае непредставления в установленный срок налоговой декларации налогоплательщик несет ответственность, установленную НКУ и другими законами.

В ГНС обратили внимание, что в уменьшение суммы годового налогового обязательства налогоплательщика не засчитываются:

а) налоги на капитал (прирост капитала), налоги на имущество;

б) почтовые налоги;

в) налоги на реализацию (продажу);

г) другие косвенные налоги независимо от того, относятся ли они к категории подоходных налогов или считаются отдельными налогами в соответствии с законодательством иностранных государств.

Сумма налога с иностранного дохода плательщика налога – резидента, уплаченного за пределами Украины, не может превышать сумму налога, рассчитанную на базе общего годового налогооблагаемого дохода такого плательщика налога в соответствии с законодательством Украины.

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