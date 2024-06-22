Женщина опоздала на самолет и подала иск на бойфренда, потому что он не отвез ее в аэропорт: что решил суд

Судья заявила, что «характер обмена обещаниями был обычным обменом в интимных отношениях» и не был контрактом.

В Новой Зеландии суд отклонил иск женщины против ее бойфренда, которая хотела судиться с ним из-за того, что он не подвез в аэропорт. Женщина опоздала на самолет, который должен был доставить ее на концерт с друзьями, передает BBC.

Своего парня она обвинила в том, что он якобы нарушил «устную сделку», по которой он согласился отвести ее в аэропорт, ухаживать за ее домом и собаками.

Девушка сообщила, что опоздала на рейс и ей пришлось тратить дополнительные средства.

В своем заявлении она продолжила перечислять детали неудобств, с которыми она столкнулась, вместе с расходами на трансфер в аэропорт.

Отмечается, что к этому спору пара была в отношениях шесть с половиной лет.

Прежде чем дело закрыли, суд проверил, заключал ли парень истицы контракт, чтобы доставить ее в аэропорт и ухаживать за собаками, а также заключала ли пара договор, в котором бойфренд сказал, что согласился на расходы за отдельную поездку на пароме, чтобы посетить сыновей женщины. Она сказала, что заплатила за проезд на пароме для себя и своего партнера и хотела бы получить компенсацию за его билет.

Суд заключил, что для того, чтобы соглашение было исполнено, «нужно намереваться создать юридически обязанные отношения», чего не было в случае мужчины и женщины.

«Когда друзья не выполняют своих обещаний, другое лицо может испытать финансовые последствия, но ему, возможно, не удастся компенсировать эти расходы», - заявила судья.

Также судья добавила, что «характер обмена обещаниями был обычным обменом в интимных отношениях» и не был контрактом.

«Поскольку я обнаружила, что стороны заключили соглашение в контексте их дружбы, К.Л. не доказала, что она имеет право на судебный приказ, который она требует, и ее иск отклонен», - добавила судья.

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