В Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 23 июня

23 июня в Украине будут применяться графики почасовых отключений.

В воскресенье, 23 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений вечером, с 19:00 до 23:00. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

«Причина – снижение потребления в выходной день», – говорят в компании.

Там также добавляют, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, как рассчитывают ограничения и графики отключения света.

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