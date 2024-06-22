Известный китайский автопроизводитель покидает рынки рф и Беларуси

Концерн Geely не желает попасть под санкции.

Фото: electro-mobility.com.ua

Китайский автопроизводитель Zeekr, являющийся частью холдинга Geely, запретил своим дилерам продавать автомобили на территории россии. Об этом сообщили росСМИ.

В Беларуси электромобили Zeekr были официально поставлены, а в россии представительство этого бренда так и не было открыто, но машины поступали неофициально, и спрос на них был значительным: за 2023 год в рф было продано 3,7 тыс. автомобилей Zeekr, а за первые 5 месяцев 2024 года этот показатель уже составил 4000 проданных машин.

Однако пока неизвестно, как именно будет ограничиваться неофициальный импорт автомобилей Zeekr в россию. Источники из Китая сообщают, что Zeekr может заблокировать мультимедийную систему на территории россии, поскольку многие функции автомобиля управляются через центральный экран.

Таким решением китайский концерн Geely решил избежать риска попадания под санкции.

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