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Відомий китайський автовиробник залишає ринки рф і Білорусі

21:30, 22 червня 2024
Концерн Geely не хоче потрапити під санкції.
Відомий китайський автовиробник залишає ринки рф і Білорусі
Фото: electro-mobility.com.ua
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Китайський автовиробник Zeekr, який є частиною холдингу Geely, заборонив своїм дилерам продавати автомобілі на території рф. Про це повідомили росЗМІ.

У Білорусі електромобілі Zeekr були офіційно поставлені, а в росії представництво цього бренду так і не було відкрите, але машини надходили неофіційно, і попит на них був значним: за 2023 рік у росії було продано 3,7 тис. автомобілів Zeekr, а за перші п'ять місяців 2024 року цей показник вже склав 4000 проданих машин.

Проте наразі невідомо, як саме буде обмежуватися неофіційний імпорт автомобілів Zeekr до росії. Джерела з Китаю повідомляють, що Zeekr може заблокувати мультимедійну систему на території рф, оскільки багато функцій автомобіля керуються через центральний екран.

Таким рішенням китайський концерн Geely вирішив уникнути ризику підпадання під санкції.

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