$2500 з ухилянта за «квиток» до Молдови: на Одещині ліквідували схему

25 річний одесит у змові з місцевим жителем організував схему з переправлення осіб категорії «18-60» через державний кордон.

На Одещині правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення осіб призивного віку за кордон. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що 25 річний одесит у змові з місцевим жителем організував схему з переправлення осіб категорії «18-60» через державний кордон до Придністровського регіону Республіки Молдова. Для підбору охочих організатор використовував один із месенджерів.

Зі своїх клієнтів «бізнесмени» брали по 2,5 тисячі доларів США. У цю суму входили послуги з доставлення до кордону та подальшої координації дій.

«Але схемі не судилося запрацювати. Під час спроби покинути країну 29-річним харків’янином правоохоронці накрили обох зловмисників на гарячому, саме коли ті посадили на потяг до населеного пункту прикордоння свого «клієнта» та взяли з нього «оплату за проїзд», - сказано у повідомленні.

Під час обшуку слідчі вилучили предмети, що доводять вину горе-бізнесменів. Крім цього, під час обшуку затриманих правоохоронці виявили пакетик з речовиною білого кольору, яка буде направлена на експертизу. В разі підтвердження, що це є наркотик – буде кваліфіковано ще один злочин.

Наразі обидва підозрювані затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

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