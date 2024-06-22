$2500 с уклониста за «билет» в Молдову: в Одесской области ликвидировали схему

25-летний одессит в сговоре с местным жителем организовал схему по переправке лиц категории «18-60» через государственную границу.

В Одесской области правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки лиц призывного возраста за границу. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что 25-летний одессит в сговоре с местным жителем организовал схему по переправке лиц категории «18-60» через государственную границу в Приднестровский регион Республики Молдова. Для подбора желающих организатор использовал один из мессенджеров.

Со своих клиентов «бизнесмены» брали по 2,5 тысяч долларов США. В эту сумму входили услуги по доставке в границу и дальнейшей координации действий.

«Но схеме не суждено было заработать. При попытке покинуть страну 29-летним харьковчанином правоохранители накрыли обоих злоумышленников на горячем, именно когда те посадили на поезд в населенный пункт приграничья своего «клиента» и взяли с него «оплату за проезд», - говорится в сообщении.

В ходе обыска следователи изъяли предметы, доказывающие вину горе-бизнесменов. Кроме того, во время обыска задержанных правоохранители обнаружили пакетик с веществом белого цвета, которое будет направлено на экспертизу. В случае подтверждения, что это наркотик – будет квалифицировано еще одно преступление.

Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос по избранию им мер пресечения.

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