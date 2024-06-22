В Укренерго повідомили, як відключатимуть світло 23 червня

23 червня в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень.

У неділю, 23 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

«Причина – зниження споживання у вихідний день», - говорять у компанії.

Там також додають, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Раніше ми писали, як розраховують обмеження та графіки відключення світла.

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