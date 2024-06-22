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Жінка запізнилася на літак і подала позов на бойфренда, тому що він не відвіз її в аеропорт: що вирішив суд

20:47, 22 червня 2024
Суддя завила, що «характер обміну обіцянками був звичайним обміном в інтимних стосунках» і не був контрактом.
Жінка запізнилася на літак і подала позов на бойфренда, тому що він не відвіз її в аеропорт: що вирішив суд
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У Новій Зеландії суд відхилив позов жінки проти її бойфренда, яка хотіла судитися з ним через те, що він не підвіз в аеропорт. Жінка запізнилася на літак, який мав доправити її на концерт з друзями, передає BBC.

Свого хлопця вона звинуватила в тому, що він нібито порушив «усну угоду», за якою він погодився відвести її в аеропорт, доглядати за її будинком та собаками.

Дівчина повідомила, що спізнилася на рейс і їй довелося витрачати додаткові кошти.

У своїй заяві вона продовжила окреслювати деталі незручностей, з якими вона зіштовхнулася, разом з витратами на трансфер до аеропорту.

Зазначається, що до цієї суперечки пара була в стосунках шість з половиною років.

Перш ніж справу закрили, суд перевірив, чи укладав хлопець позивачки контракт, щоб доставити її в аеропорт і доглядати за собаками, а також чи укладала пара договір, у якому бойфренд сказав, що погодився на витрати за окрему поїздку на поромі, щоб відвідати синів жінки. Вона сказала, що заплатила за проїзд на поромі для себе та свого партнера, і хотіла б отримати компенсацію за його квиток.

Суд зробив висновок, що для того, щоб угода була виконаною, «потрібно мати намір створити юридично зобов'язані відносини», чого не було у випадку чоловіка та жінки.

«Коли друзі не виконують своїх обіцянок, інша особа може зазнати фінансових наслідків, але їй, можливо, не вдасться компенсувати ці витрати», - заявила суддя.

Також суддя додала, що «характер обміну обіцянками був звичайним обміном в інтимних стосунках» і не був контрактом.

«Оскільки я виявила, що сторони уклали угоду в контексті їхньої дружби, К.Л. не довела, що вона має право на судовий наказ, який вона вимагає, і її позов відхилено», - додала суддя.

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