В Киевской области усиливают графики отключения света

Для жителей Киевской области изменится отношение адресов клиентов к группам.

Для Киевской области обновили графики почасовых отключений. Об этом сообщает ДТЭК.

Новые графики начнут действовать в воскресенье, 23 июня, с 11.00. Также они будут применяться в командах НЭК Укрэнерго о стабилизационных отключениях.

Новые графики лучше учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме страны после весенних и летних массированных обстрелов энергообъектов Украины. Они позволят пройти текущую ситуацию в энергосистеме, в том числе в летние и зимние пики нагрузок более стабильно и прогнозируемо», — отметили в ДТЭК.

Отмечается, что в обновленных графиках изменится отношение адресов клиентов к группам, поэтому обязательно проверьте свой график.

Графики имеют 6 групп и по-прежнему состоят из 3 категорий:

Белый цвет на графике – свет есть.

Серый цвет – света нет.

Светло-серый цвет – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

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