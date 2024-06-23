В Киевской области усиливают графики отключения света

Для Киевской области обновили графики почасовых отключений. Об этом сообщает ДТЭК.
Новые графики начнут действовать в воскресенье, 23 июня, с 11.00. Также они будут применяться в командах НЭК Укрэнерго о стабилизационных отключениях.
Новые графики лучше учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме страны после весенних и летних массированных обстрелов энергообъектов Украины. Они позволят пройти текущую ситуацию в энергосистеме, в том числе в летние и зимние пики нагрузок более стабильно и прогнозируемо», — отметили в ДТЭК.
Отмечается, что в обновленных графиках изменится отношение адресов клиентов к группам, поэтому обязательно проверьте свой график.
Графики имеют 6 групп и по-прежнему состоят из 3 категорий:
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