За 17000 долларов и 7000 евро организовал переправку военнообязанных за границу: подозревают жителя Хмельнитчины

Чтобы начать незаконное пересечение границы мужчинам необходимо было добраться до Черновицкой области, избежав блокпостов.

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Подозревается житель Хмельницкой области, который за 17000 долларов и 7000 евро организовал незаконную переправку мужчин за границу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 600 тыс. грн залога.

По данным следствия, за 17000 долларов и 7000 евро подозреваемый организовал незаконную переправку двух жителей Хмельницкой области и буковинца в Молдову.

Чтобы начать незаконное пересечение границы хмельничанам необходимо было добраться до Черновицкой области, избежав блокпостов. Для этого подозреваемый привлек третьих лиц, переправивших мужчин через Днестр, указывает прокуратура.

В дальнейшем организатор собрал всех трех «клиентов» и лично перевозил их в определенное место незаконной переправы.

Покинуть территорию Украины мужчинам не удалось, их разоблачили пограничники в одном из приграничных сел Днестровского района.

«При процессуальном руководстве прокуроров Днестровской окружной прокуратуры 37-летнему жителю Хмельницкой области поставлено в известность о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

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