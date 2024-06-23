За 17000 доларів та 7000 євро організував переправлення військовозобов’язаних за кордон: підозрюють жителя Хмельниччини

Щоб розпочати незаконний перетин кордону чоловікам необхідно було дістатись Чернівецької області, уникнувши блокпостів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підозрюють жителя Хмельниччини, який за 17000 доларів та 7000 євро організував незаконне переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 600 тис. грн застави.

За даними слідства, за 17000 доларів та 7000 євро підозрюваний організував незаконне переправлення двох жителів Хмельниччини та буковинця до Молдови.

Щоб розпочати незаконний перетин кордону хмельничанам необхідно було дістатись Чернівецької області, уникнувши блокпостів. Для цього підозрюваний залучив третіх осіб, які переправили чоловіків через Дністер, вказує прокуратура.

Надалі організатор зібрав всіх трьох «клієнтів» та особисто перевозив їх до визначеного місця незаконної переправи.

Покинути територію України чоловікам не вдалося, їх викрили прикордонники в одному з прикордонних сіл Дністровського району.

«За процесуального керівництва прокурорів Дністровської окружної прокуратури 37-річному жителю Хмельницької області повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.