На Київщині посилюють графіки відключення світла

Для жителів Київщини зміниться відношення адрес клієнтів до груп.

Для Київської області оновили графіки погодинних відключень. Про це повідомляє ДТЕК.

Нові графіки почнуть діяти у неділю, 23 червня, з 11:00. Також вони будуть застосовуватися під час команд НЕК Укренерго про стабілізаційні відключення.

«Нові графіки краще враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі країни після весняних і літніх масованих обстрілів енергооб’єктів України. Вони дозволять пройти поточну ситуацію в енергосистемі, в тому числі в літні та зимові піки навантажень, більш стабільно та прогнозовано», — зазначили в ДТЕК.

Наголошується, в оновлених графіках зміниться відношення адрес клієнтів до груп, тому обов’язково перевірте свій графік.

Графіки мають 6 груп, і, як і раніше, складаються з 3 категорій:

Білий колір на графіку - світло є.

Сірий колір - світла немає.

Світло-сірий колір - можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.

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