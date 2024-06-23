Продавали места для захоронения: в Днепре подозревают троих сотрудников коммунального предприятия горсовета

По данным следствия, подозреваемые наладили схему систематического вымогательства и извлечение неправомерной выгоды из граждан за выделение мест для захоронения умерших на кладбищах города.

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В Днепре задержаны и сообщены о подозрении трем сотрудникам коммунального предприятия горсовета за продажу мест для захоронений. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Сотрудникам коммунального предприятия «Городская ритуальная служба» Днепровского горсовета инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций местного самоуправления (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые наладили схему систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды с граждан за выделение мест для захоронения умерших на кладбищах Днепра.

Подозреваемые за одно захоронение требовали от 20 до 40 тыс. грн, тогда как сумма официального платежа не превышала 3,5 тыс. грн.

В случае отказа граждан платить средства подозреваемые безосновательно отказывали в предоставлении услуг по организации погребения умерших.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины после получения неправомерной выгоды.

В ходе обысков правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику и документацию.

По согласованию прокурора в суд направлено ходатайство об избрании им мер в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается, проверяется причастность других должностных лиц коммунального предприятия горсовета к незаконной схеме.

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