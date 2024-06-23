Практика судов
  1. В Украине

Продавали места для захоронения: в Днепре подозревают троих сотрудников коммунального предприятия горсовета

23:00, 23 июня 2024
По данным следствия, подозреваемые наладили схему систематического вымогательства и извлечение неправомерной выгоды из граждан за выделение мест для захоронения умерших на кладбищах города.
Продавали места для захоронения: в Днепре подозревают троих сотрудников коммунального предприятия горсовета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре задержаны и сообщены о подозрении трем сотрудникам коммунального предприятия горсовета за продажу мест для захоронений. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Сотрудникам коммунального предприятия «Городская ритуальная служба» Днепровского горсовета инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций местного самоуправления (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые наладили схему систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды с граждан за выделение мест для захоронения умерших на кладбищах Днепра.

Подозреваемые за одно захоронение требовали от 20 до 40 тыс. грн, тогда как сумма официального платежа не превышала 3,5 тыс. грн.

В случае отказа граждан платить средства подозреваемые безосновательно отказывали в предоставлении услуг по организации погребения умерших.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины после получения неправомерной выгоды.

В ходе обысков правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику и документацию.

По согласованию прокурора в суд направлено ходатайство об избрании им мер в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается, проверяется причастность других должностных лиц коммунального предприятия горсовета к незаконной схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада отменит институт совещательной комнаты в судах – Комитет согласовал законопроект

Фразу «суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат.

Военная полиция сможет задерживать на сутки лиц в военной форме, не имеющих при себе документов, и передавать их уполномоченным органам

У задержанных лиц в военной форме одежды смогут изымать документы, удостоверяющие личность.

Кабмин обязал лиц, осуществляющих уход за больной женой, ребенком и собственными родителями, подтверждать то, чего нет в законе о мобилизации

Хотя законодатель в законе о мобилизации разделил лиц, осуществляющих уход, на несколько категорий, определив каждой условия для получения отсрочки, правительство решило объединить всех «под одну гребенку» и заставить документально доказывать смотрителей за больной женой или ребенком то, чего нет в законе.

Верховная Рада определила новые денежные рамки для отнесения дел к малозначительным

Парламент установил новые предельные суммы для определения малозначительных дел в ГПК и дел незначительной сложности в КАСУ – закон принят в целом.

Сумма возмещения по гражданскому иску в уголовном производстве не обязательно должна совпадать с размером причиненного преступлением ущерба – Верховный Суд

Нанесенный преступлением ущерб как обстоятельство, влияющее на его квалификацию, и возмещение ущерба как способ защиты нарушенного гражданского права и компенсационный механизм отличаются по правовым последствиям – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси