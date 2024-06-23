Продавали місця для поховання: у Дніпрі підозрюють трьох співробітників комунального підприємства міськради

За даними слідства, підозрювані налагодили схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди з громадян за виділення місць для поховання померлих на кладовищах міста.

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У Дніпрі затримано та повідомлено про підозру трьом співробітникам комунального підприємства міськради за продаж місць для поховань. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Співробітникам комунального підприємства «Міська ритуальна служба» Дніпровської міськради інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані налагодили схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди з громадян за виділення місць для поховання померлих на кладовищах м. Дніпра.

Підозрювані за одне поховання вимагали від 20 до 40 тис грн, тоді як сума офіційного платежу не перевищувала 3,5 тис грн.

У разу відмови громадян сплачувати кошти підозрювані безпідставно відмовляли у наданні послуг з організації поховання померлих.

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 КПК України після отримання неправомірної вигоди.

Під час обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документацію.

Наразі за погодженням прокурора до суду направлено клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, перевіряється причетність інших посадових осіб комунального підприємства міськради до незаконної схеми.

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