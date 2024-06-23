Практика судів
  1. В Україні

Продавали місця для поховання: у Дніпрі підозрюють трьох співробітників комунального підприємства міськради

23:00, 23 червня 2024
За даними слідства, підозрювані налагодили схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди з громадян за виділення місць для поховання померлих на кладовищах міста.
Продавали місця для поховання: у Дніпрі підозрюють трьох співробітників комунального підприємства міськради
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпрі затримано та повідомлено про підозру трьом співробітникам комунального підприємства міськради за продаж місць для поховань. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Співробітникам комунального підприємства «Міська ритуальна служба» Дніпровської міськради інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій  місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані налагодили схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди з громадян за виділення місць для поховання померлих на кладовищах м. Дніпра.

Підозрювані за одне поховання вимагали від 20 до 40 тис грн, тоді як сума офіційного платежу не перевищувала 3,5 тис грн.

У разу відмови громадян сплачувати кошти підозрювані безпідставно відмовляли у наданні послуг з організації поховання померлих.

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 КПК України після отримання неправомірної вигоди.

Під час обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документацію.

Наразі за погодженням прокурора до суду направлено клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, перевіряється причетність інших посадових осіб комунального підприємства міськради до незаконної схеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада скасує інститут нарадчої кімнати у судах – Комітет погодив законопроект

Фразу «суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують.

Військова поліція зможе затримувати на добу осіб у військовій формі, які не мають при собі документів, і передавати їх уповноваженим органам

У затриманих осіб у військовій формі одягу зможуть вилучати документи, що посвідчують особу.

Кабмін зобов’язав доглядачів за хворою дружиною, дитиною і власними батьками підтверджувати те, чого немає в законі про мобілізацію

Хоча законодавець у законі про мобілізацію розділив доглядачів на кілька категорій, визначивши кожній умови для отримання відстрочки, Уряд вирішив об’єднати всіх «під один гребінець» і змусити документально доводити доглядачів за хворою дружиною чи дитиною те, чого немає у законі.

Верховна Рада визначила нові грошові межі для віднесення справ до малозначних

Парламент встановив нові граничні суми для визначення малозначних справ у ЦПК та справ незначної складності у КАСУ – закон прийнято в цілому.

Сума відшкодування за цивільним позовом у кримінальному провадженні не обов’язково має збігатися з розміром завданої злочином шкоди – Верховний Суд

Заподіяна злочином шкода як обставина, що впливає на його кваліфікацію, та відшкодування збитків як спосіб захисту порушеного цивільного права і компенсаційний механізм відрізняються за правовими наслідками – Верховний Суд

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси