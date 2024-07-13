Трагедия на Киевщине: во время купания утонул ребенок

Мальчик ушел в воду под наблюдением взрослых, но в какой-то момент ребенок исчез из виду.

В субботу, 13 июля, в селе Дудари Обуховского района во время купания в пруду пропал ребенок.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области, четырехлетний мальчик находился на берегу пруда с родными. Мальчик ушел в воду под наблюдением взрослых, но в какой-то момент ребенок исчез из виду.

«До прибытия наряда полиции тело мальчика родители обнаружили самостоятельно, но ребенка спасти не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», - заявили в ГСЧС.

Спасатели призывали следить за малолетними детьми и не разрешать им купаться самостоятельно без присмотра взрослых.

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