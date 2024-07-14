Двое жителей Ровно устроили диверсию на железной дороге по заказу фсб

За выполнение задач мужчинам пообещали 2000 долларов вознаграждения.

Двое жителей Ровно разоблачены на диверсии - они подожгли железнодорожный релейный шкаф и подожгли гражданскую легковушку. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 7 июня к 24-летнему ровенчанину обратился 20-летний знакомый, который от одного из российских Телеграм-каналов получил предложение подзаработать.

Мужчине предложили 2 тысячи долларов за поджог военного автомобиля, на что тот согласился. Правда, он вместе с товарищем подыскал гражданскую легковушку Audi, перекрасил номерные знаки и на следующий день устроил там пожар.

Завербованные агенты также подожгли железнодорожный релейный шкаф, отвечающий за безопасность движения поездов пригородного, пассажирского и скоростного сообщения по станции Ровно.

Это, по замыслу заказчика, должно было сорвать схему поставок вооружения для Сил Обороны.

При этом один злоумышленник непосредственно выполнял заказ, а другой снимал на телефон «отчет» о проделанной работе, который потом мужчины посылали своему куратору для получения расчета.

Обоим фигурантам уже сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Правоохранители установили, что подозреваемые также причастны к поджогам автомобилей в областном центре, которые тоже совершены по заказу спецслужб рф.

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