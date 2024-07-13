Как справиться с жарой: советы Минздрава

Министерство здравоохранения Украины дало несколько советов гражданам, как справиться с жарой.
Растущая жара может представлять риски для здоровья, такие как усталость, обезвоживание, головокружение и обострить существующие сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, сохранность пищи может стать сложной задачей, особенно без регулярного электроснабжения.
Чтобы защитить себя и своих близких от жары и связанных с ней последствий для здоровья, вот несколько простых советов справиться с сильной жарой:
- пейте больше чистой воды, чтобы избежать обезвоживания;
- носите легкую одежду;
- по возможности оставайтесь в тени;
- не готовьте и не употребляйте испорченную пищу (это может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта).
Температура в закрытом пространстве может подняться гораздо выше, поэтому никогда не оставляйте детей или домашних животных в закрытых автомобилях.
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