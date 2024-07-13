Как справиться с жарой: советы Минздрава

Украинцам посоветовали пить больше чистой воды, носить легкую одежду и оставаться в тени.

Фото: ukraina.info

Министерство здравоохранения Украины дало несколько советов гражданам, как справиться с жарой.

Растущая жара может представлять риски для здоровья, такие как усталость, обезвоживание, головокружение и обострить существующие сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, сохранность пищи может стать сложной задачей, особенно без регулярного электроснабжения.

Чтобы защитить себя и своих близких от жары и связанных с ней последствий для здоровья, вот несколько простых советов справиться с сильной жарой:

- пейте больше чистой воды, чтобы избежать обезвоживания;

- носите легкую одежду;

- по возможности оставайтесь в тени;

- не готовьте и не употребляйте испорченную пищу (это может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта).

Температура в закрытом пространстве может подняться гораздо выше, поэтому никогда не оставляйте детей или домашних животных в закрытых автомобилях.

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