Як упоратися зі спекою: поради МОЗ

Українцям порадили пити більше чистої води, носити легкий одяг та залишатися в тіні.

ukraina.info

Міністерство охорони здоров'я України дало кілька порад громадянам, як упоратися зі спекою.

Зростаюча спека може становити ризики для здоров’я, такі як втома, зневоднення, запаморочення та загострити існуючі серцево-судинні захворювання. Крім того, збереження їжі може стати складним завданням, особливо без регулярного електропостачання.

Щоб захистити себе та своїх близьких від спеки та пов’язаних з нею наслідків для здоров’я, ось кілька простих порад як упоратися з сильною спекою:

- пийте більше чистої води, щоб уникнути зневоднення;

- носіть легкий одяг;

- по можливості залишайтеся в тіні;

- не готуйте і не вживайте зіпсовану їжу (це може спричинити розлад шлунково-кишкового тракту).

Температура у закритому просторі може піднятися набагато вище, тому ніколи не залишайте дітей або домашніх тварин у закритих автомобілях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.