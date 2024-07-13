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Як упоратися зі спекою: поради МОЗ

20:19, 13 липня 2024
Українцям порадили пити більше чистої води, носити легкий одяг та залишатися в тіні.
Як упоратися зі спекою: поради МОЗ
ukraina.info
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Міністерство охорони здоров'я України дало кілька порад громадянам, як упоратися зі спекою.

Зростаюча спека може становити ризики для здоров’я, такі як втома, зневоднення, запаморочення та загострити існуючі серцево-судинні захворювання. Крім того, збереження їжі може стати складним завданням, особливо без регулярного електропостачання.

Щоб захистити себе та своїх близьких від спеки та пов’язаних з нею наслідків для здоров’я, ось кілька простих порад як упоратися з сильною спекою:

- пийте більше чистої води, щоб уникнути зневоднення;

- носіть легкий одяг;

-  по можливості залишайтеся в тіні;

- не готуйте і не вживайте зіпсовану їжу (це може спричинити розлад шлунково-кишкового тракту). 

Температура у  закритому просторі може піднятися набагато вище, тому ніколи не залишайте дітей або домашніх тварин у закритих автомобілях.

 

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