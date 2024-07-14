Практика судів
  1. В Україні

Двоє жителів Рівного влаштували диверсію на залізниці на замовлення фсб

07:18, 14 липня 2024
За виконання завдань чоловікам пообіцяли 2000 доларів винагороди.
Двоє жителів Рівного влаштували диверсію на залізниці на замовлення фсб
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Двох жителів Рівного викрито на диверсії - вони підпалили залізничну релейну шафу та підпалили цивільний легковик. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

За даними слідства, 7 червня до 24-річного рівнянина звернувся 20-річний знайомий, який від одного із російських Телеграм-каналів отримав пропозицію підзаробити.

Чоловіку запропонували 2 тисячі доларів за підпал військового автомобіля, на що той погодився. Щоправда, він разом із товаришем підшукав цивільний легковик Audi, перефарбував номерні знаки й наступного дня влаштував там пожежу.

Завербовані агенти також підпалили залізничну релейну шафу, яка відповідає за безпеку руху поїздів приміського, пасажирського та швидкісного сполучення по станції Рівне.

Це, за задумом замовника, мало зірвати схему постачання озброєння для Сил Оборони.

При цьому один зловмисник безпосередньо виконував замовлення, а інший – знімав на телефон «звіт» про виконану роботу, який потім чоловіки надсилали своєму куратору для отримання розрахунку.

Обом фігурантам вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці встановили, що підозрювані також причетні до підпалів автівок в обласному центрі, які теж вчинені на замовлення спецслужб рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, коли на добровольця міської територіальної громади гарантія збереження середнього заробітку не поширюється

Оскільки позивач з огляду на призупинення дії трудового договору виконував обов’язки добровольця Бориспільської міської територіальної громади у неробочий час, тому у ДП не виник обов’язок виплачувати позивачу середню заробітну плату після призупинення дії трудового договору.

Наказ про відсторонення від роботи є незаконним, якщо працівник не є підозрюваним чи обвинуваченим, а рішення слідчого судді про його відсторонення відсутнє – Верховний Суд

Такої підстави відсторонення від роботи, як проведення досудового розслідування по факту можливої причетності працівника до вчинення кримінального порушення, нормами трудового права не передбачено.

Верховний Суд: Для отримання статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця, який помер внаслідок одержаного під час служби захворювання, необхідно встановити пов’язаність захворювання з перебуванням на фронті

Для отримання статусу «члена сім’ї загиблого» військовослужбовця який помер внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, необхідною умовою є встановлена пов’язаність захворювання померлого військовослужбовця з перебуванням на фронті або одержанням захворювання в період проходження військової служби – Верховний Суд.

Поліцейський застрибнув на мопед потерпілого та, застосовуючи удушення, завдав удари у голову – Верховний Суд зробив висновок щодо застосування насильства при безпідставному затриманні

Безпідставне намагання поліцейського затримати потерпілого за відсутності в діях останнього правопорушення, застосування фізичного насильства зі спричиненням тілесних ушкоджень свідчить про доведеність винуватості правоохоронця у перевищенні службових повноважень – Верховний Суд.

НАЗК зможе подавати документи на відстрочку від мобілізації своїм експертам окремо від Кабміну

Для оформлення відстрочки експертам з нормативно-правових актів, які працюють у НАЗК, не потрібно буде йти у ТЦК, а НАЗК зможе подавати відповідні документи на цих експертів, незалежно від Кабміну.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду