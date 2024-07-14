Двоє жителів Рівного влаштували диверсію на залізниці на замовлення фсб

За виконання завдань чоловікам пообіцяли 2000 доларів винагороди.

Двох жителів Рівного викрито на диверсії - вони підпалили залізничну релейну шафу та підпалили цивільний легковик. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 7 червня до 24-річного рівнянина звернувся 20-річний знайомий, який від одного із російських Телеграм-каналів отримав пропозицію підзаробити.

Чоловіку запропонували 2 тисячі доларів за підпал військового автомобіля, на що той погодився. Щоправда, він разом із товаришем підшукав цивільний легковик Audi, перефарбував номерні знаки й наступного дня влаштував там пожежу.

Завербовані агенти також підпалили залізничну релейну шафу, яка відповідає за безпеку руху поїздів приміського, пасажирського та швидкісного сполучення по станції Рівне.

Це, за задумом замовника, мало зірвати схему постачання озброєння для Сил Оборони.

При цьому один зловмисник безпосередньо виконував замовлення, а інший – знімав на телефон «звіт» про виконану роботу, який потім чоловіки надсилали своєму куратору для отримання розрахунку.

Обом фігурантам вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці встановили, що підозрювані також причетні до підпалів автівок в обласному центрі, які теж вчинені на замовлення спецслужб рф.

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