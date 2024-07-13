Трагедія на Київщині: під час купання потонула дитина

Хлопчик пішов у воду під наглядом дорослих, але в якийсь момент дитина зникла з поля зору.

У суботу, 13 липня, в селі Дударі Обухівського району під час купання на ставку зникла дитина.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області, чотирирічний хлопчик перебував на березі ставка з рідними. Хлопчик пішов у воду під наглядом дорослих, але в якийсь момент дитина зникла з поля зору.

«До прибуття наряду поліції тіло хлопчика батьки знайшли самостійно, але дитину врятувати не вдалося. На місці події працює слідчо-оперативна група», - заявили у ДСНС.

Рятувальники закликали стежити за малолітніми дітьми та не дозволяти їм купатися самостійно без нагляду дорослих.

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