Пересмотр решения суда по исключительным обстоятельствам: КСУ проверяет на конституционность положения ГПК

Автор ходатайства считает, что оспариваемым положением ГПК невозможен пересмотр определения об отказе в открытии кассационного производства и повторное решение Верховным Судом вопроса об открытии такого производства без применения положения, признанного ранее неконституционным.

17 июля Первый сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Якименко Владимира Петровича. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Ольга Совгиря повідомила, що суб’єкт права на конституційну скаргу звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України частину першу статті 423 Цивільного процесуального кодексу України (далі – Кодекс).

Згідно з частиною першою статті 423 Кодексу «рішення, постанова або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами».

Як зазначила суддя-доповідач, 22 листопада 2023 року Конституційний Суд України ухвалив Рішення № 10-р(II)/2023 (справа щодо гарантування права на судовий захист у малозначних спорах), яким визнав неконституційними пункти 1, 5 частини шостої статті 19 Кодексу.

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається, що після ухвалення цього рішення Володимир Якіменко у грудні 2023 року звернувся до Верховного Суду із заявою про перегляд ухвали Верховного Суду від 13 лютого 2023 року за виключними обставинами на підставі пункту 1 частини третьої статті 423 Кодексу, а саме: „встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане“.

Верховний Суд повернув Володимиру Якіменку його заяву, вказавши, що „ухвала Верховного Суду від 13 лютого 2023 року про відмову у відкритті конституційного провадження не є рішенням, яким закінчено розгляд справи та яке прийняте за результатами вирішення спору по суті, тому така ухвала не може бути предметом перегляду за виключними обставинами відповідно до частини першої статті 423 ЦПК України“.

Автор клопотання вважає, що оспорюваним положенням Кодексу унеможливлено перегляд ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження та повторне вирішення Верховним Судом питання про відкриття такого провадження без застосування положення, визнаного раніше неконституційним. Унаслідок чого, наголошує заявник, його позбавлено права ефективно захистити та поновити права, порушені застосуванням у його справі норми, визнаної неконституційною.

Суддя-доповідач також повідомила, що Перший сенат розглядає справу за конституційною скаргою Євстіфеєва Микити Ігоровича, в якій предметом конституційного контролю є однакові питання.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

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