Может ли работник с нефиксированным рабочим временем требовать срочный трудовой договор: подробности

Работники с нефиксированным рабочим временем могут заключить постоянный трудовой договор после 12 месяцев работы.

Источник фото: kadrovik.ua

После 12 месяцев работы по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, работники имеют право требовать от работодателя заключения срочного или бессрочного трудового договора на общих условиях. Об этом сообщило Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

Согласно статье 21-1 Кодекса законов о труде Украины, работник может обратиться к работодателю с таким требованием. Работодатель обязан в течение 15 календарных дней со дня обращения или заключить соответствующий трудовой договор, или предоставить письменный обоснованный отказ.

В случае отказа заключить договор, работник имеет право повторно обратиться с этим требованием, но не ранее чем через 90 дней после получения ответа на предыдущее обращение.

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