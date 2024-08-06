Чи може працівник з нефіксованим робочим часом вимагати строковий трудовий договір: подробиці

Працівники з нефіксованим робочим часом можуть укласти постійний трудовий договір після 12 місяців роботи.

Джерело фото: kadrovik.ua

Після 12 місяців роботи за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, працівники мають право вимагати від роботодавця укладення строкового або безстрокового трудового договору на загальних умовах. Про це повідомило Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Згідно зі статтею 21-1 Кодексу законів про працю України, працівник може звернутися до роботодавця з такою вимогою. Роботодавець зобов’язаний протягом 15 календарних днів із дня звернення або укласти відповідний трудовий договір, або надати письмову обґрунтовану відмову.

У разі відмови укласти договір, працівник має право повторно звернутися з цією вимогою, але не раніше ніж через 90 днів після отримання відповіді на попереднє звернення.

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