Как будут отключать свет 21 августа – в Укрэнерго дали график

21 августа в Украине с 16:00 будут применяться ограничения потребления электроэнергии.

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В среду, 21 августа, с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будут применять одну очередь отключений электроэнергии, а с 18:00 до 22:00 две очереди отключений одновременно.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

В другие часы – без ограничений. Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Таким образом в среду:

с 16:00 до 18:00 будет применена одна очередь отключений

с 18:00 до 22:00 будут применены две очереди

с 22:00 до 24:00 будет применена одна очередь отключений

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